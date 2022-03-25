منظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة تشيد بدور العراق ومواقفهِ الإيجابيّة خلال الإجتماعات الدورية

2022/03/25 | 16:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة، اليوم الجمعة، بدور العراق ومواقفهِ الإيجابيّة خلال الإجتماعات الدورية للمنطمة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “التقى القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق لدى مملكة هولندا، الوزير المفوض د.علي هلال، مع فرناندو آرياس كونزالس، مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائيَّة، في مكتبهِ بمقر المنظمةِ في […]

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