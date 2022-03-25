حراك سلمي لتعويض اكثر من 10 الاف فلاح عن ازمة الجفاف في محافظة عراقية

2022/03/25 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن حراك سلمي لتعويض اكثر من 10 الاف فلاح عن ازمة الجفاف.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاتحاد بدء حراك سلمي من خلال مسارات متعددة منها التظاهرات والوقفات الاحتجاجية المستمرة سواء في بعقوبة او بقية مدن ديالى من اجل الضغط على […]

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