لقاء مع 4 دول عربية.. مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل زيارة الأردن

2022/03/25 | 16:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة إلى الأردن، بدعوة من العاهل عبد الله الثاني بن الحسين.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بحث الكاظمي مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة، وتناول اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها".

وأجري أثناء الزيارة، بحسب البيان، لقاء بين "عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".

وأشار البيان إلى أنّ اللقاء تناول "تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة".

وأضاف: "وبحث اللقاء التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية".

وتابع: "وتطرق خلال اللقاء إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها".

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