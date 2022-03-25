2022/03/25 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الابيض جيك ساليفان ،اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة “لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف”، أي حتى لو استخدمتها روسيا في أوكرانيا.

وخلال تبادل مع الصحافة، حذّر ساليفان من أن موسكو ستدفع “ثمنا باهظا جدا” في حال استخدام أسلحة كيميائية، مشيرا إلى تصريحات للرئيس جو بايدن الذي تعهد في اليوم السابق “بردٍ” إذا حصل هذا السيناريو من دون توضيح “طبيعة” هذا الرد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: الولايات المتحدة “لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف”) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: الولايات المتحدة “لا تنوي استخدام أسلحة كيميائية تحت أي ظرف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).