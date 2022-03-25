2022/03/25 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بينما بسطت حركة طالبان، سلطتها في أفغانستان، منذ الصيف الماضي، بدأت في فرض قواعدها على المواطنين وبالأخص النساء والفتيات.طالبان التي وعدت كثيرا أنها ستكون نسخة مغايرة عن سابقتها، لم تف بوعودها، بدليل القوانين التي تسنها من حين لآخر ضد الحريات، ولا سيما المتعلقة بسفر النساء وتعليم الفتيات.وعندما استعادت طالبان أفغانستان العام […]

ظهرت المقالة رغم وعودها..



طالبان تفرض قراراً جديداً على النساء أولاً على ايرث نيوز.

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