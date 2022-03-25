بايدن يصل إلى جيشوف البولندية قرب الحدود الأوكرانية

2022/03/25 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا.

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