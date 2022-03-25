محافظ ذي قار يطالب وزارة الشباب بالتقييم الامني الطارئ لملعب نادي كربلاء

2022/03/25 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الجمعة، وزارة الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة الكابتن عدنان درجال اجراء التقييم الامني الطارئ قبل المباراة، فيما طرح ثلاث مقترحات ، لضمان عدم وقوع احداث مؤسفة في المباراة الحاسمة لنادي الناصرية امام نادي كربلاء، والتي ستجمع الفريقين على ملعب نادي كربلاء .وقال المحافظ في […]

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