الحلبوسي يزور طهران الاحد المقبل

2022/03/25 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب

محمد الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد

نيابي، زيارةً إلى طهران عاصمة

الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛

تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى

الإسلامي الإيراني السيد

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