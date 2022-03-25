تفاصيل زيارة الكاظمي لعمّان ولقاءه بقادة مصر والامارات والاردن (صور)

2022/03/25 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الجمعة، زيارة إلى المملكة

الأردنية الهاشمية، بدعوة من عاهل

الأردن الملك عبد الله الثاني بن

الحسين.





وبحث الكاظمي مع العاهل الأردني

العلاقات الثنائية بين ال

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