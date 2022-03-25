لهذا الغرض.. الحلبوسي بصدد زيارة طهران

2022/03/25 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعتزم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زيارة إيران يوم الأحد المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقته “ايرث نيوز” اليوم الجمعة، أنه “من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني […]

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الحلبوسي بصدد زيارة طهران أولاً على ايرث نيوز.

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