2022/03/25 | 17:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 80zak760pLw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقدمة برنامج هو وهي دينا بختيار | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقدمة برنامج هو وهي دينا بختيار | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).