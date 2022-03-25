موريتانيا تسعى لاسترجاع “الأسطول الضائع”

2022/03/25 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة المالية الموريتانية، أنها رصدت اختفاء 961 سيارة من مختلف الأصناف مملوكة للدولة في الفترة ما بين 2015 و2020، متعهدة بالعمل على استرجاع “هذا الأسطول الضائع”.وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه “ضمن سياسة ضبط ممتلكات الدولة شرعت بداية العام الماضي جرد شامل للممتلكات المنقول والثابت منها ليسفر عن رصد اختفاء 961 […]

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