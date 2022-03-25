انخفاض أسعار النفط مع انحسار المخاوف حول الإمدادات

2022/03/25 | 17:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من انقطاع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية.وبحلول الساعة 16:19 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.33% إلى 109.72 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.19% إلى 116.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.انتهى/25

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