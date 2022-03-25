"دمار تام".. مراسل CNN يتفاعل مع مشاهد الأضرار في ماريوبول

2022/03/25 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر مقاطع الفيديو التي تخرج من مدينة ماريوبول الأوكرانية مشاهد الدمار الكبير، حيث أن المدينة محاصرة، ومن المستحيل تقريبًا للناس الدخول إليها والخروج منها.مراسل CNN فريد بلايتن يتفاعل مع أحد المقاطع التي تم تداولها عن آثار الهجوم الروسي على المدينة.

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