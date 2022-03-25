الانبار تفرض اجراءات امنية مشددة على بحيرة حديثة

2022/03/25 | 17:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مساعد امر قوات الشرطة النهرية في قضاء حديثة بمحافظة الانبار النقيب سليمان علي الجغيفي ، الجمعة، بان قوات الشرطة النهرية فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على بحيرة حديثة غربي الانبار .وقال الجغيفي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” مفارز الشرطة النهرية احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار شددت من اجراءات الامنية […]

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