2022/03/25 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر النائب أحمد العلواني اليوم الجمعة، الأطراف التي تحاول “المساس” بالأنبار، برد لن يسرهم، بحسب تعبيره.وقال العلواني في تغريدة على تويتر اطلعت عليها “ايرث نيوز” إن “للعراق رجالات قادرة على حمايته من كل خطر.وقد اثبتت الغربية للعالم اجمع انها قارعت الارهاب منذ نشاته والى هذا اليوم”.وأضاف، “نقول الى كل من […]

ظهرت المقالة نائب يحذر: تهديداتكم “الفارغة” ضد الأنبار لن تجدي نفعاً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر: تهديداتكم “الفارغة” ضد الأنبار لن تجدي نفعاً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر: تهديداتكم “الفارغة” ضد الأنبار لن تجدي نفعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).