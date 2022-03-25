الكاظمي يعود لأرض الوطن بعد اختتام زيارته الى الأردن

2022/03/25 | 17:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الى الاردن.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن"الكاظمي عاد الى أرض الوطن بعد اختتام زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية". وبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي، أجرى اليوم زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة من عاهل الأردن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين".وبحث الكاظمي وفقا للبيان مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة، وتناول اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبهاوأضاف البيان أن "لقاء عقد في العقبة بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز".وتابع أن "اللقاء تناول تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة، فضلا عن بحث التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية".وأشار إلى أن "اللقاء تطرق إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعود لأرض الوطن بعد اختتام زيارته الى الأردن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعود لأرض الوطن بعد اختتام زيارته الى الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).