نظام الورديات يهدد صحة النساء.. سرطان وأمراض قلب وسكري واكتئاب

2022/03/25 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أظهرت دراسة كندية حديثة أن النساء اللواتي تتطلب وظائفهن العمل بنظام الورديات قد يعانين من تأخر في سن اليأس، ما يضر بصحتهن بشكل كبير.والعمل بنظام الورديات أو ساعات العمل بالمناوبة، وهو نظام تعتمده الشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى العمل على مدار الساعة، أو العمل لمدة أطول من يوم عمل الشركة لمدة ثماني […]

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