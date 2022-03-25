الكاظمي يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته الى الاردن

2022/03/25 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

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عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الجمعة، الى العاصمة بغداد بعد اختتام

زيارته الى المملكة الاردنية الهاشمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، ف بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "رئيس مجلس

الوزراء

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