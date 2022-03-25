الولايات المتحدة: كوريا الشمالية “ربما تخبئ المزيد” بعد الاختبار الصاروخي

2022/03/25 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

أعلن مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان ،اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية ربما “تخبئ المزيد” بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هذا الأسبوع.

وقال ساليفان للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية ايرفورس وان “نرى هذا كجزء من نهج إجراء تجارب واستفزازات من جانب كوريا الشمالية … من المرجح أنها تخبئ المزيد”.

المصدر: AFP

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