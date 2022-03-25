ديالى تعلن حصيلة ” وفيات كورونا” بعد مرور عامين على تسجيل اول ضحية بسبب الوباء

2022/03/25 | 18:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن حصيلة وفيات كورونا بعد مرور عامين على تسجيل او ل ضحية بسبب الوباء.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي حالات الوفيات بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا على مدار عامين في ديالى بلغت 585 حالة بينهم 80% هم من كبار السن […]

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