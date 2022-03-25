الكاظمي يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/03/25 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ،اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في القمة الرباعية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن اللقاء الذي جمع الكاظمي والعاهل الأردني بحث تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها.

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