وزير الصحة الألماني: لم نقترب من القضاء على جائحة كورونا ولا يمكننا الحديث عن يوم الحرية

2022/03/25 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن الوقت ما زال مبكرا للغاية على إعلان “يوم الحرية” من كوفيد-19 حيث لا يزال الفيروس يتفشى بشكل كبير ويحصد أرواح المئات كل يوم.وكان نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) صوتوا الأسبوع الماضي لصالح التخلي عن معظم القواعد الفيدرالية الخاصة بضرورة وضع الكمامات وإجراء الفحوص.غير أن لاوترباخ، حث […]

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