اسعار النفط تتراجع في العالم

2022/03/25 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت مستويات اسعار النفط، اليوم الجمعة، بنسبة 2.07% في العالم.

ووصلت العقود الآجلة لـ خام برنت بـنسبة 2.04% لمستويات 116$ دولارا للبرميل الواحد.

فيما تراجعت العقود الآجلة لـ خام تكساس بـنسبة 2.07% لتصل إلى مستويات 110$ دولارت للبرميل الواحد.

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