الإمارات تفقد أقوى أسلحتها أمام كوريا الجنوبية

2022/03/25 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يفتقد المنتخب الإماراتي لخدمات مهاجمه علي مبخوت في مباراته المقبلة أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم.وسيغيب مبخوت عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.ويقف مبخوت في صدارة ترتيب هدافي التصفيات برصيد 14 هدفاً.وسيواجه المنتخب الإماراتي على أرضه ضيفه المنتخب الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.

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