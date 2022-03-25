بريطانيا تلاحق الذهب الروسي

2022/03/25 | 18:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … مددت سلطات المملكة المتحدة الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية من قبل شركات المملكة للبنك المركزي الروسي ليشمل عمليات الذهب.وجاء ذلك بحسب بيان نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وقال: “تم تحديث قرار (الحكومة البريطانية) حول الحظر المفروض على تقديم الخدمات المالية لاحتياطي النقد الأجنبي الروسي وأصبح الحظر يطبق أيضا […]

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