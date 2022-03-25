صالح محمد العراقي: الثلث المعطل مكر مكرتموه وسنكويكم بما أقررتموه

2022/03/25 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، الثلثَ المعطل بالمكر..



وخاطب المُحشِّدين له قائلا: سنكويكم بما أقررتموه في المحكمة الاتحادية.

وقال العراقي في منشورٍ له، حمل عنوان “مكر” إنهم يقولون من حق الشيعة حصراً ترشيحُ رئيس مجلس الوزراء ولا يمكن ترشيحُه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي..



متسائلا، ألا يمكن أن يَسلب الثلثُ المُعَطِّل الشيعةَ فعاليةَ ترشيح رئيس مجلس الوزراء ؟..



وخاطب العراقي الداعمين للثلِث المعطل قائلا انتم افقدتم الشيعة حقَ الكتلة الاكبر انتخابياً وسلّطتم الثلثَ المُعَطِّل ضدهم .

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