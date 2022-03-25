وفد الاتحاد الوطني برئاسة الطالباني يلتقي تحالف عزم

2022/03/25 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

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استهل وفد الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الجمعة، لقاءاته في بغداد بعقد اجتماعٍ مع تحالف عزم.

وقالت مصادر ان وفد الاتحاد الوطني برئاسة بافل الطالباني التقى بعد وصوله الى العاصمة بغداد وفدا من تحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي في لقاءٍ بحث فيه الجانبان الاستحقاقات الوطنية في المرحلة المقبلة وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

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