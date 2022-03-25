برلماني يوجه طلباً لنُظرائه قُبيل جلسة انتخاب الرئيس: لا تكونوا جسراً لهؤلاء!

2022/03/25 | 18:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب المستقل حيدر السلامي اليوم الجمعة، دعوة للمستقلين والحركات الناشئة،مطالباً إياهم بأن لا يقبلوا بتوجيهات ونضائح مبهمة الأغراض.وقال السلامي في بيان تلقته “ايرث نيوز” إنه “على المستقلين والحركات الناشئة ان يضعوا مصالح الشعب العراقي امام اعينهم ولا يقبلوا بتوجيهات ونصائح مبهمة الاغراض”.وأضاف “لاتكونوا جسرا للمشروع الامريكي ولا تكونوا جسرا للمشروع […]

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