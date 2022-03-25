هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء

2022/03/25 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الحوثيون هجوما جديدا على الأراضي السعودية ضرب محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه

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