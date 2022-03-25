هازارد يخضع لعملية جراحية

2022/03/25 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، أن لاعبه البلجيكي إدين هازارد، سيخضع لعملية جراحية خلال الايام المقبلة.وذكر النادي في بيان مقتضب ترجمته “ايرث نيوز” أن “لاعبنا إيدن هازارد، سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة لإزالة لوحة تخليق العظم في شظيته اليمنى”.وشارك إيدين 877 دقيقة فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا هدفًا […]

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