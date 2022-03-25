مصر.. الحبس لقاصر نشر صور خادشة لمراهقة أدت إلى انتحارها

2022/03/25 | 18:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، بحبس قاصر خمس سنوات بعد إدانته بانتهاك عرض، وابتزاز فتاة، ما أدى إلى انتحارها، في واقعة أثارت قبل بضعة أشهر غضبا واسعا في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي، الجمعة.

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