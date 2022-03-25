كبير المفاوضين الروس: سير المفاوضات مع كييف لا يبعث على التفاؤل

2022/03/25 | 18:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أشار كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا إلى عدم إحراز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.وصرح رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي اليوم الجمعة بأنه “لا يشارك الوفد الأوكراني تفاؤله” عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس في الحوار مع موسكو.وأضاف: “ليس هناك أي تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية […]

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