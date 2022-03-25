2022/03/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر الإعلامي العراقي أحمد البشير صورة له، الجمعة، عقب الأخبار التي أفادت بتعرض نواب في البرلمان العراقي لمشكلات صحية قبل يوم من جلسة التصويت لاختيار رئيس الجمهورية.

وفي تدوينة نشرها البشير على حسابه الرسمي في "تويتر"، عبّر فيها بالقول باللهجة العراقية الدارجة: "باجر أكو تصويت على الموسم الجديد مال البرنامج اعتذر من الجميع اني مريض ما اكدر اجي".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد البشير ينضم لقائمة النواب الذين تدهورت حالتهم الصحية قبل جلسة السبت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد البشير ينضم لقائمة النواب الذين تدهورت حالتهم الصحية قبل جلسة السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).