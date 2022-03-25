بحوزته كيلو ونصف من مادة الكرستال.. اعتقال تاجر مخدرات في البصرة

2022/03/25 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته كيلو ونصف من مادة الكرستال المخدرة في البصرة وذكرت الوكالة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “من خلال المتابعة المستمرة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مكافحة آفة المخدرات والقصاص من المتاجرين والمروجين لها، وبعد ورد معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة […]

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اعتقال تاجر مخدرات في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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