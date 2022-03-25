القبض على تاجر مخدرات في البصرة (صورة)

2022/03/25 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وكالة الاستخبارات : القبض على احد تجار

المخدرات وبحوزته كيلو ونصف من مادة

الكرستال المخدرة في البصرة

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من خلال المتابعة المستمرة لوكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في

مكاف

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