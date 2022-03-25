هيئة الحج تعلن عن اعداد المعتمرين الى الديار المقدسة

2022/03/25 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الجمعة

عن تفويج 200 ألف و409 معتمرين إلى الديار

المقدسة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها " فوجت 200 الف و 409 معتمرا

عبر الشركات المعتمدة لديها عن طر

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