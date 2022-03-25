كتلة صوت المستقلين تحدد موقفها من جلسة السبت

2022/03/25 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت كتلة صوت المستقلين، اليوم

الجمعة، موقفها من جلسة انتخاب رئيس

الجمهورية يوم غد.

وقالت الكتلة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نحن نواب صوت المستقلين تركزت

جهودنا للعمل كمعارضة ايجابية من اجل

ديم

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