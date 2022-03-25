حراك شعبي لادراج “الزندان” في لائحة التراث العالمي

2022/03/25 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي سابق، الجمعة، عن حراك شعبي لادراج الزندان على لائحة التراث العالمي.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية السابق( 40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حراك شعبي تقوده منظمات وناشطون للضغط على اصحاب القرار في دعم ملف ادراج موقع الزندان التراثي جنوبي المقدادية على لائحة التراث العالمي كاول […]

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