تلبية لدعوة رسمية من الجانب الإيراني.. الحلبوسي يزور طهران الأحد

2022/03/25 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الجمعة، أن الأخير سيزور العاصمة الإيرانية طهران يرافقه وفد نيابي تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان أنه من المقرر أن يجري رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد المقبل يرافقه وفد نيابي، زيارةً إلى طهران تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

هذا، ويتضمن جدول الزيارة أيضا لقاء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين.

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