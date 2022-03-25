الخارجية الأمريكية تسعى للقبض على مخترق ألكتروني روسي

2022/03/25 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لأي شخص يدلي بمعلومات تساعد في القبض روسي متورط بتنفيذ هجمات الكترونية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان للخارجية أعلنت فيه رصد المبلغ مقابل أي معلومات عن الروسي يفغيني غلادكيخ المتهم بشن هجمات سيبرانية على المؤسسات والمنشآت الحيوية للبنية التحتية الأمريكية في العامين 2017-2018 ومن بينها قيامه مع أربعة مواطنين روس باختراق الأنظمة الالكترونية لمصفاة نفطية لشركة أميركية .

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