ممثل المرجعية: العراق سيتغلب على الصعاب الحالية

2022/03/25 | 18:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي للعتبة العباسية المقدسة أحمد الصافي، اليوم الجمعة، ان العراق سيتغلب على الصعاب الحالية كونه يمتلك شعباً حيّاً، وهذا الشعب سيتغلّب على جميع الصعوبات.وقال الصافي في كلمته التي ألقاها في حفل التكريم الأوّل لجرحى فتوى الدّفاع الكفائيّ، الذي أُقِيم بعد ظهر هذا اليوم، “أنا رأيتُ في جبهات […]

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