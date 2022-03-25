أبرز ما ستشاهدونه في الدراما المصرية خلال موسم رمضان 2022

2022/03/25 | 18:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسرار من الماضي، مواجهات، وصراعات على طريق الصعود، والكثير من الأكشن والكوميديا...إليكم أبرز عناوين القصص التي ترويها الدراما المصرية في موسم دراما رمضان ٢٠٢٢، والتي تتابعونها في مسلسلات: المداح، وأحلام سعيدة، والسر، والمشوار، والكبير أوي- الموسم السادس، وانحراف، وبطلوع الروح، وبابلو، وبيت الشدة، وتوبة، وغيرها.

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