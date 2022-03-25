إيريس كنوبلوخ أول امرأة ترأس مهرجانا سينمائيا دوليا كبيرا . - سمير حنا خمورو

2022/03/25 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الفرنسية لمهرجان كان السينمائي الدولي، في 23 آذار / مارس 2022، والذي يجمع السلطات العامة والمتخصصين في الفن السابع لاختيار وتجديد رئاسة المهرجان.



ووفقا للنظام الأساسي ، تم إجراء الانتخابات بالاقتراع السري.



وفازت السيدة الألمانية إيريس كنوبلوخ (Iris Knobloch) بالمنصب.وبذلك تصبح إيريس كنوبلوخ أول امرأة تشغل منصب رئيس مهرجان سينمائي دولي.



وستتولى منصبها في الأول من ......





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