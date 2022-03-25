الحياة كمرض مزمن - سعود سالم

2022/03/25 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١-;-٣-;-٦-;- لا دواء لداء الحياة !يفتح الإنسان ذراعيه للحياه، فيُصلب - لويس أراغون عالجنا في الصفحات السابقة قصة المواطن جان-كلود رومان، الطبيب والباحث المزيف والذي أرتكب مذبحة قتل فيها كل عائلته حتى لا تنكشف لعبته، وحكم عليه بالسجن المؤبد، ولكنه أطلق سراحه بعد ٢-;-٦-;- عاما، ويبدو أنه أختار الجانب الديني والإنحياز ......





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