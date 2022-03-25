الانبار.. خبراء اتراك يشرفون على تأهيل فنادق مدينة الحبانية السياحية

2022/03/25 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مدير عام المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار مؤيد سليمان المشوح ، الجمعة، بان خبراء اتراك سيشرفون على عمليات اعادة اعمار وتأهيل فنادق المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي .وقال المشوح في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” المدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة الرمادي، تشهد عمليات اعادة اعمار وتأهيل […]

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