وسط توتر سياسي.. بيان عقب لقاء بين الكلداني وبافيل طالباني في بغداد

2022/03/25 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني اليوم الجمعة، وأعضاء المكتب السياسي للحركة، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، باڤيل طالباني، والوفد الموافق له، المباحثات الجارية بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة.وبحسب بيان تلقته “ايرث نيوز”، فقد “بحث اللقاء الذي عقد في مقر الحركة بالعاصمة بغداد، آخر التطورات السياسية في البلاد، كما جدد ريان الكلداني، […]

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بيان عقب لقاء بين الكلداني وبافيل طالباني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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