2022/03/25 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BP0NKscP1zE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا يعني قول النبي صل الله عليه وسلم "لا صلاة في حضرة الطعام"؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا يعني قول النبي صل الله عليه وسلم "لا صلاة في حضرة الطعام"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).