محافظ ذي قار يحرك دعوى قضائية ضد هؤلاء

2022/03/25 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حرك محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد مجاميع خارجة عن القانون حاولت اغلاق مديرية بلدية الناصرية وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بتوجيه من المحافظ، ومن اجل سير العمل في الدوائر الحكومية وفق النظام وعدم التعدي على الموظفين ، حرك مدير بلدية الناصرية المهندس محمد […]

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