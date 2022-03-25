مستشار بوتين ليس الأول.. شخصيات روسية قفزت من

2022/03/25 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت استقالة المستشار في الرئاسة الروسية، أناتولي تشوبايس، هذا الأسبوع، الكثير من المتابعين، بينما لم تكن هي الأولى لمغادرة مسؤول حكومي كبير من وظيفته منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

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